Elster mit Unentschieden gegen Thalheim

Die Freude ist verfrüht: Der vermeintliche Treffer wird nicht gegeben. Elster kassiert in Thalheim in allerletzter Sekunde den Ausgleich.

Elster/MZ/ahü - Es hat sich irgendwie angekündigt. Etwa ab Mitte der zweiten Halbzeit erhöhen die Hausherren stetig den Druck und können in letzter Sekunde ausgleichen. Der SV Eintracht Elster spielt bei der SG Rot-Weiß Thalheim 1:1.

In der 84. Minute jubeln die mitgereisten Fans für einen kurzen Moment noch einmal, denn Marc Plewa kann einen zentimetergenauen Steilpass von Marc Dauter im Strafraum aufnehmen und aus etwa 13 Meter verwerten. Der Ball zappelt vermeintlich im Netz und kurz darauf gibt der Stadionsprecher dann pflichtbewusst bekannt, dass Elster auf 2:0 erhöht. Minutenlang prangt die Zwei sogar auf der Anzeigetafel unter der Position Gäste.

Lucas Könnecke spielt in Thalheim einen Querpass. Foto: Andreas Hübner

Eintracht-Fans finden es lustig

Leider nur zur Belustigung der 40 Eintracht-Fans unter den 223 Zuschauern, denn Plewa trifft zum einen nur das Außennetz und steht zum anderen im Abseits. Plewas Fast-Tor markiert die letzte Chance der Eintracht, die insbesondere in den letzten Minuten immer mehr unter Druck gerät. Während die Thalheimer im Minutentakt angreifen und immer wieder in den Strafraum flanken und passen können, konzentrieren sich die Elsteraner, die am Freitagabend unter anderem auch auf den angeschlagenen Kapitän Emanuel Clemens verzichten müssen, fast ausschließlich auf die Verteidigung.

Dies gelingt vorerst auch ganz gut. Immer wieder schlagen sie den Ball aus dem Strafraum heraus, und gerade auch Hannes Bormann steigt mindestens dreimal am höchsten, um das Leder mit dem Kopf abzuwehren. Doch die Hausherren, die von ihren Fans auf den Rängen in der zweiten Hälfte der Partie enorme Unterstützung erhalten und sogar mit der Trommel lautstark angefeuert werden, geben nicht auf. In der 90. Minute kommt Bormann nicht hoch genug, und Torsten Schmidt gelingt direkt am kurzen Pfosten ein Kopfball, den Kevin Ziebell aber abwehren kann. Kurz darauf kommt der Keeper dann zu spät. Obwohl der Strafraum vor ihm undurchdringbar erscheint, kann Dennis Brunner in der 92. Minute schießen, und der Ball findet seinen Weg in die Maschen. Direkt nach dem Wiederanpfiff beendet Schiedsrichter Frank Hildebrandt die Partie, und die Thalheimer feiern das Unentschieden gemeinsam mit ihren Fans wie einen Sieg.

„Wir wollten endlich auch mal gegen eine der Topmannschaften punkten“, erklärt Trainer André Herrmann, „das ist uns gelungen.“ Er ist der Meinung, dass seine Jungs sich sogar ärgern müssten, nicht noch mehr erreicht zu haben. „Für mich waren wir die bessere Mannschaft“, statuiert er. Das allerdings kommt auf die Betrachtungsweise an, denn die Eintracht bewegt sich längere Zeit auf der Siegerstraße. Wirklich gefährlich wird es in der ersten Halbzeit für das Ziebell-Tor eigentlich nur in der 13. Minute. Kapitän Marcel Trojahn bedient Til Nicholas Krüger, der den Ball an der Grundlinie unter Kontrolle bringt und einen Rückpass spielt, den Brunner aus etwa acht Metern gegen die Latte drischt. Direkt darauf kommt Brunner zum Kopfball und platziert das Leder knapp am linken Pfosten vorbei. Ansonsten vermittelt der Gast das Gefühl, das Spiel zu kontrollieren.

Gäste sorgen für Unruhe

Insbesondere die Schnelligkeit von Niklas Schneider, der immer wieder Flanken erläuft, Marc-André Jürgen auf der linken Seite direkt hinter ihm und Yannick Schüler auf der rechten Flügelseite sorgen immer wieder für Unruhe. Gefährlich für die Hausherren wird es oft auch, wenn Yannick Schimmelpfennig in der Mitte den Ball hat. Schimmelpfennig gewinnt in der ersten Hälfte unzählig viele Zweikämpfe und setzt immer wieder Akzente. Insbesondere sein Umschaltspiel funktioniert tadellos, so dass er das Aufbauspiel der Gastgeber oft schon im Keim erstickt. In der 25. Minute schlägt Schüler einen Freistoß von der linken Seitenlinie aus etwa 40 Meter Entfernung hoch in den Strafraum herein und Bormann kann per Kopf in die Maschen der langen Ecke verlängern und sorgt so für die 1:0-Führung, die bis in die Nachspielzeit anhält. „Mit einem Punkt im Auswärtsspiel können wir gut leben“, so Trainer Tobias Klier, „wir haben Thalheim auf Abstand gehalten.“

Das Unentschieden auf dem letzten Drücker sei freilich bitter, aber „wir müssen eben das 2:0 machen.“ Chancen dazu sind vorhanden. Trotzdem aber zeigt der Chefcoach sich zufrieden. „Das ist ein gewonnener Punkt“, so Klier, „gerade auch weil wir diese Woche gar nicht trainieren konnten.“