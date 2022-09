Elektroinstallationen rund ums Haus - Junges Unternehmen geht in Elster an den Start

Elster/MZ - „Wir sind noch gar nicht offiziell am Markt und doch haben wir schon eine ganze Menge Aufträge“, sagt Marcus Gärtner. Der Elsteraner ist seit kurzem Technischer Leiter der Firma „Elbe Elster Energien“, die nun, genau am 9. September, offiziell an den Start gehen will. Ein weiterer Elsteraner, Candy Feil, wird den Betrieb in seinem Heimatort leiten. Den Start will das junge Team mit seinen potenziellen Kunden und Interessenten an jenem Freitag feiern - mit einem Tag der offenen Tür, mit Sekt, Kaffee und Kuchen, Hüpfburg für die Kinder und vielen Antworten auf neugierige Fragen der Gäste.