Die Eisdielen im Jessener-Land ziehen die Preise an. Wie viel eine Kugel kostet, was die Ursache für die Erhöhung ist und wie Kunden reagieren.

Jessen/MZ - Der Frühling zeigt sich lange schon von seiner blühenden Seite und langsam klettern auch die Temperaturen in den oberen Bereich der Skala. Genau das richtige Eiswetter. Doch für eine Kugel Schokolade, Vanille oder Malaga müssen Genießer in diesem Jahr tiefer in die Geldbörse greifen. In manchen Regionen von Sachsen-Anhalt sind die Preise um 20 bis 50 Cent gestiegen. Eine Umfrage der MZ bei hiesigen Eisdielen-Betreibern zeigt, was Kunden in dieser Saison für eine kühle Schleckerei ausgeben.