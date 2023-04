41 Einwohner des Dorfes treffen sich zum Frühjahrsputz. An welchen Stationen die verschiedenen Gruppen gemeinsam arbeiten.

In Plossig arbeiten mehrere Gruppen zusammen, um ihr Dorf zu verschönern. Auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes stapeln unter anderem Bernd Simon und Ulrich Hauptmann das Holz der vor der Corona-Pandemie gefällten Bäume.

Plossig/MZ - Auf dem Spielplatz in Plossig ist ordentlich Betrieb. Doch es sind keine Kinder, die im Sand buddeln, sondern eine Gruppe erwachsener Männer in Blaumann-Montur. Unter den aufmerksamen Blicken der kleinen Hauptnutzer des Platzes sammeln die Männer Äste, jäten Unkraut und stechen die Kanten sauber ab. Diese Gruppe ist lediglich eine von vielen, die an der großen Frühjahrsputzaktion des Dorfes teilnehmen.