Einige Flächen sind tabu, Investoren müssen sich an Regeln halten

Annaburg/MZ - Der Stadtrat Annaburg hat in seiner Sitzung in der Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin einen Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaikanlagen beschlossen. Diskutiert wurde darüber schon länger, Details wurden allerdings in einem Treffen von Bauausschuss und Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschuss hinter verschlossenen Türen beraten (die MZ berichtete). Die Diskussion im Stadtrat hielt sich in Grenzen. Patrick Schubert (CDU) freute sich, dass Vorschläge zur Änderung in das Papier eingeflossen sind. Es sei mehrfach darüber gesprochen worden, meinte Michael Grafe (Interessengemeinschaft für Feuerwehr und Bürgerwohl). Es sei etwas herausgekommen, um die vielen Anträge in vernünftige Bahnen zu lenken. Michael Klick, Vorsitzender des Bauausschusses, sprach von einer interessanten Diskussion, die zu einem vernünftigen Konsens geführt habe.

