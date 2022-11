Einer räumt in Annaburg richtig ab

Annaburg/MZ - Gleich drei Schauen in einer wurden am vergangenen Wochenende in der Schlosskirche in Annaburg geboten. Dort richtete der Annaburger Geflügelzuchtverein die Kreistaubenschau aus, außerdem eine Sonderschau Spaniertauben und die Heide-Schau (Ortsschau). 355 Tiere waren insgesamt zu sehen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.