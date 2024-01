Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ. - Einwohner im Pfarrbereich Seyda begleitet wieder ein besonderer Kalender durch das Jahr, auf dem neben dem Kalendarium auch viele Fotos zu sehen sind. Wie Pfarrer Thomas Meinhof informierte, haben 2.000 Haushalte in Seyda und Umgebung den Kalender erhalten, der inzwischen auf Tischen oder an Wänden seinen Platz gefunden hat. Mit den Fotos wird nicht allein Rückschau auf einige Ereignisse in der Region gehalten, sondern Anspruch sei auch, dass jeder Ort im Pfarrbereich mindestens einmal bei den Aufnahmen vertreten ist. So wird an die umfangreichen Arbeiten an der Pfarrscheune in Seyda erinnert, an die Erntedank-Gottesdienste sowie an Ausflüge und Begegnungen. Einige der Kalender sind auch auf Reisen gegangen. In Polen, den USA und anderen Staaten gibt es dankbare Abnehmer, Leute, die sich Seyda und der Region verbunden fühlen.