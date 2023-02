Den Jessener Arzt und Weltreisenden Martin Steinert führte seine bis dato letzte Tor nach Westafrika. Was er in drei Ländern erlebte.

Blick in ein Beduinenzelt am Rande der Westsahara. Der Jessener Arzt Martin Steinert war zwische Dakhla und Dakar unterwegs.

Jessen/MZ - „Ich hatte 60. Geburtstag und wollte mal wieder weg“, erklärt der Jessener Arzt und Weltreisende kurz und bündig die Motive für seinen jüngsten Abenteuertrip. Der führte ihn zwei Wochen an der Küste von Nord- und Westafrika entlang. Und zwar von Dakhla in der Westsahara über Mauretanien bis in die Hauptstadt des Senegal, Dakar. „Etwa 3.000 Kilometer Wüstentour“, fasst der umtriebige Mediziner zusammen. Aber die Reisenden sollten keineswegs nur unendliche Weiten voller Sand erleben, wie sich zeigte.