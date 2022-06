Eine Eins vor dem Komma

Jahrgangsbeste der Sekundarschule Elster erhalten Auszeichnung. Was die Chefin den Zehntklässlern empfiehlt und warum Felix Mehner Taschengeld bekommt.

Finja Steinecker trägt sich als Jahrgangsbeste des Schuljahres 2020/21 (ehemals Klasse sechs) in das Goldene Buch der Sekundarschule Elster ein.

Elster - „Wir sind alle negativ getestet. Das ist positiv“, sagt die Chefin der Sekundarschule Elster, Heike Bräse, beim ersten Meeting des neuen Schuljahres und geht nach einer kurzen Rede nahtlos zum Höhepunkt der Veranstaltung über. Zu einer festen Tradition an der Sekundarschule Elster gehört die Auszeichnung der Besten des vergangenen Schuljahres. Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 hat Mia Dittmann sozusagen den Vogel abgeschossen. Das zehnjährige Mädchen erzählt, dass sie schon auf der Grundschule Zahna in ihrer Klasse die Nummer eins gewesen ist und den Anspruch besitzt, dauerhaft an der Spitze zu bleiben - verbunden mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Bildungseinrichtung.