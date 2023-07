Die Polizei vermutet eine Diebesbande im Kreis Wittenberg. Vier Autos warem im Visier von Dieben. In einem Fall gelang der Diebstahl nicht. Wie die Besitzerin ihr Auto retten konnte.

Keyless-Go-System am Auto

Die Gefahren bei Keyless Go mussten nun Autobesitzer im Kreis Wittenberg spüren.

Zahna-Elster/MZ - In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch drangen unbekannte Täter auf ein umfriedetes Grundstück in Listerfehrda ein. Vermutlich über das Auslesen des Keyless-Go-Signals des Fahrzeugschlüssels, welcher im Wohnhaus lag, konnten die Täter den in der Hofeinfahrt stehenden Pkw Hyundai entwenden.