Eine bewährte Alternative in Jessen

Jessen - Das Handballtraining auf dem Sportplatz, das ist zumindest in Jessen nichts Ungewöhnliches. Da in den Sommerferien die Sporthallen meist geschlossen sind, haben sich die Handballfrauen des Jessener SV 53 mit ihrem Trainer Michael Thieme schon vor Jahren gesagt: „Da weichen wir eben auf den Sportplatz aus“. Und das geschieht seitdem bei Wind und Wetter. Zumindest kann für eine gute Kondition gesorgt, aber auch spielerisch einiges geübt werden. Das dabei auch Bälle in die Hand genommen werden, versteht sich wohl von selbst.

Hallen sind geschlossen

Dass die Frauen derzeit auf dem Platz anzutreffen sind, hat auch mit geschlossenen Hallen zu tun, allerdings sind nicht Schulferien, sondern die Corona-Pandemie der Grund. Also auch jetzt Training im Freien, natürlich unter Beachtung der Hygienemaßnahmen.

Vor allem wurde in jüngster Zeit viel gelaufen, nicht nur während des Trainings, auch darüber hinaus. Gemeinsam mit den Sportlern des Allemannia Jessen, hatten sich die Athleten des Jessener SV vorgenommen, im Rahmen einer Challenge, läuferisch und per Rad die Entfernung zwischen Jessen und Tokio, hier sollen in diesem Jahr die Olympischen Sommerspiele stattfinden, zurückzulegen, also 10.000 Kilometer.

Dazu bedurfte es natürlich einer entsprechenden Vorbereitung. Einige seiner Mädels, so berichtet Trainer Michael Thieme stolz, stellten sich erstmals in ihrem Leben der Herausforderung eines Halbmarathons, der stolzen Distanz von etwa 21,1 Kilometer. Damit dürften sie zumindest konditionell gut gerüstet für die neue Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga, der höchsten Spielklasse der Frauen in Sachsen-Anhalt, sein. Insgesamt wurden übrigens 15.000 Kilometer geschafft (die MZ berichtete).

Michael Thieme will mit seinen sehr jungen Handballerinnen unbedingt den Klassenerhalt im Oberhaus Sachsen-Anhalts schaffen. Kein leichtes Unterfangen, selbst wenn es gelingen sollte, noch einige Jugendspielerinnen einzubauen.

Training ist wichtig

Deshalb war und ist es wichtig, möglichst auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen engagiert zu trainieren, selbst wenn es auf dem eher ungewohnten Sportplatz sein sollte. Also, bei windigem Aprilwetter. (mz/Boris Canje)