Ein Konzert zugunsten Krebskranker in Annaburg

Das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt gestaltet am Mittwoch im Annaburger Vorderschlosshof ein Programm. Was dabei zu hören sein wird.

Katharina vom Schloß vom Verein „Krebskranke Kinder in Not“ und Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt wünschen sich, dass sich zum Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Erfurt am kommenden Mittwoch auf dem Vorderschlosshof in Annaburg viele Gäste einfinden.

Annaburg/MZ - Am kommenden Mittwoch, 15. Juni, wird in Annaburg ein besonderes Musikereignis geboten. Das Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt kommt in die Heidestadt und wird auf dem Vorderschlosshof spielen. Das geschieht für einen guten Zweck. Deshalb ist es Katharina vom Schloß und Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft Annaburg) besonders wichtig, gute Gastgeber zu sein und möglichst viele Besucher aus der ganzen Region zu dieser besonderen Musikveranstaltung begrüßen zu können. Neben dem Soldatenhilfswerk wird ein Teil des Erlöses dem von Katharina vom Schloß geführten Verein „Krebskranke Kinder in Not“ zugute kommen.