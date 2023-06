Seydaer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung feiert Sommerfest mit vielen Besuchern. Was ihnen geboten wird.

Ein Konfetti buntes Fest: Der Diest-Hof in Seyda feiert Sommerfest

Seyda/MZ - Während der Andacht von Pfarrer Thomas Meinhof bekommt das Publikum einen Einblick in das Büro des Gründervaters der Einrichtung vor 140 Jahren. In einer szenischen Aufführung entscheidet Gustav von Diest das Potenzial der „Brüder von der Straße“ zu nutzen und ihnen eine Heimat in Seyda zu geben. Das Medley der Sommerfestlieder der vergangenen Jahre, das die Musikgruppe des Diest-Hofes anstimmt, wird kurzerhand von einer Konfetti

bunten Zirkusparade aufgemischt. Ungezwungen und frech wie Pippi Langstrumpf – zu deren Melodie der Tross samt Lokomotive Emma einmarschiert – laden die Clowns die Besucher zur Abendaufführung ein.