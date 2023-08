Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zahna/MZ - Das Tuckern der Traktoren ist nicht zu überhören. Die „Dienstagsschrauber“ drehen mit Lanz Bulldog und Co. eine Runde auf dem Gelände des Bauernmuseums Zahna, denn am Sonnabend muss die historische Technik wie am Schnürchen laufen. Das Motto des 30. Zahnaer Ernte- und Stadtfestes lautet: „Getreidedrusch wie anno dunnemals.“ Und dazu wird ein Traktor gebraucht, der per XXL-Keilriemen mit einer Dreschmaschine verbunden ist und diese in Schwung hält.