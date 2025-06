Sommerfest in Zörnigall lockt mit Tanz und Lasershow viele Besucher an.

In diesem Jahr erlebte das Zörnigaller Sommerfest gleich drei Premieren: So fand es erstmalig in der Siedlung statt, es wurde die neu gebaute Terrasse am Dorfgemeinschaftshaus genutzt und die Damen des Zörnigaller-Wir-Vereins tanzten.