Duo nach Diebstahlstour in Jessen gestellt - Was den beiden Männern alles vorgeworfen wird

Jessen/MZ - Die Polizei wurde am Mittwoch darüber informiert, dass sich in einem Einkaufsmarkt am Hospitalplatz in Jessen zwei männliche Personen aufgehalten hätten, die im Verdacht stehen, in einem weiteren Einkaufsmarkt in Wittenberg um die Mittagszeit größere Mengen Genussmittel entwendet zu haben. Beim Eintreffen der Beamten hatten die tatverdächtigen Personen jedoch den Einkaufsmarkt in Jessen in Richtung Markt verlassen.

Im Zuge der Tatortbereichsfahndung konnte auf einem Parkplatz ein Pkw festgestellt werden, in dem zwei Personen mit zutreffender Personenbeschreibung saßen. Bei einer Kontrolle konnten im Fahrzeug die besagten Genussmittel in einer nicht handelsüblichen Menge fest- und sichergestellt werden. Zudem wurde eine große Anzahl an Fischdosen vorgefunden. Es stellte sich heraus, dass diese aus einem Einkaufsmarkt in Mühlanger am selben Tag entwendet wurden. Gegen die beiden Männer im Alter von 44 und 49 Jahren wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem musste sich die Polizei mit einem oder mehreren „falschen Kollegen“ befassen. Eine 80-Jährige aus Jessen gab an, von einem angeblichen Polizisten angerufen worden zu sein. Als er sich über Onlinebanking unterhalten wollte, kam ihr das merkwürdig vor und sie beendete das Gespräch. Auch ein 68-Jähriger Jessener soll solch einen Anruf am Mittwoch erhalten haben. Er durchschaute ebenfalls den Betrugsversuch und beendete das Telefonat mit dem vermeintlichen Polizeibeamten.