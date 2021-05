Droht ein Hallen-Roulette für die Elsteraner?

Elster - Noch läuft alles wie in jedem normalen Sportjahr. Bis Samstag durften die Vereine an das Landratsamt ihre Wünsche nach Hallenzeiten melden. Das haben auch die Floorballer des UHC Elster getan. Sie benötigen dringend eine große Halle, um tatsächlich auch für die Punktspiele trainieren zu können. Bisher ging das reibungslos am Wittenberger Berufsschulzentrum. Doch da geht es im Moment nur beim Impfmarathon sportlich zu. Wann es zum Zieleinlauf kommt, ist derzeit völlig unklar.

Impfmarathon statt Sport

Und so können die UHC-Verantwortlichen um Olaf Däumichen und Jens Zoberbier nur hoffen, dass sie Glück haben beim drohenden Hallen-Roulette. Sie möchten unbedingt eine Trainingsstätte in der Lutherstadt, weil eben Spieler aus Kemberg und Wittenberg kommen. Und so wäre Jessen nicht wirklich eine echte Alternative, sondern die Halle am Volkspark. Und eine Prognose, wann die eigentliche Heim-Halle in Wittenberg wieder zur Verfügung steht, wagt keiner.

Das liegt vor allem daran, dass niemand weiß, wann und wie viel Impfstoff geliefert wird. Hinter vorgehaltener Hand wird der MZ erzählt, dass derzeit bis Ende September das Impfzentrum in der jetzigen Form bestehen bleiben soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber nicht. „Leider kann noch keine konkrete Aussage zum Ende der Impfzentren getroffen werden, wodurch die Situation für Sportgruppen nachvollziehbar schwierig geworden ist“, erklärt auf MZ-Anfrage Claudia Thiele von der Pressestelle der Kreisverwaltung.

Nach ihren Angaben verfüge der Landkreis Wittenberg aktuell über elf Sportstätten, die sich über den gesamten Landkreis verteilen. In Wittenberg selbst hat der Landkreis neben der Turnhalle des Berufsschulzentrums vier weitere Hallen. „Die Auslastung dieser Hallen liegt bei 100 Prozent“, so die Pressesprecherin, „durch die Nutzung der Sportstätte des Berufsschulzentrums „Am Mittelfeld“ zunächst für das Abstrich- und dann für das Impfzentrum sind Benutzungszeiten von 26 Trainingsgruppen des Vereinssports weggefallen“. Ein betroffener Verein sei „neben etlichen weiteren“ der UHC Elster.

„Mangels räumlicher Kapazitäten konnten diese Trainingszeiten nur teilweise in anderen Sportstätten kompensiert werden. Der Landkreis Wittenberg befindet sich in regelmäßigem Kontakt mit den Vereinen, so auch mit dem UHC Elster“, so Thiele. „Die Problematik, dass die Trainierenden aus dem gesamten Landkreis kommen und deshalb die Alternative in Jessen als nicht günstig angesehen wird, ist uns bekannt“,

„Wenn Vereinssport in Hallen wieder möglich ist, wird eine erneute Prüfung stattfinden. Dann wird auch geprüft, ob dem UHC Hallenzeiten in Wittenberg ermöglicht werden können. Bei allem Verständnis für die Interessen des UHC Elster möchte wir darauf hinweisen, dass der Landkreis auch die Belange der anderen betroffenen Vereine im Blick behalten muss“, erklärt Thiele.

Und auch die werden langsam unruhig. Als die Wittenberger Polizei-Turnhalle Impfzentrum wird, löst das bei den Volleyballern vom MTV Wittenberg keine Begeisterung aus.

Über die günstige Lösung

Dass Sportstätten zweckentfremdet werden, dafür zeigt Peter Müller (Freie Wähler) Verständnis. „In Zeiten der Pandemie ist das die günstigste Lösung“, sagt Elsters Bürgermeister. Auch das Stadtoberhaupt nutzt - zumindest einen kleinen Teil - seinen Sportkomplex zum Impfen. Allerdings könne der UHC - wenn die Freigabe vom Gesetzgeber erfolgt - in der Halle wieder trainieren.

Das Nutzen von Sportstätten zum Impfen sieht Daniel Gehrt kritisch. „Das macht die schon schwierige Situation für den Sport noch schwieriger“, sag der Geschäftsführer des Kreissportbunds. (mz)