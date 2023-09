Bei einer 26-Jährigen findet die Polizei in Seyda Drogen.

Drogenfund: Polizei wird bei einer 26-Jährigen in Seyda fündig

Eine junge Frau wurde in Seyda kontrolliert.

Seyda/MZ - Am Sonntag, 24. September, wurde gegen 11 Uhr wurde eine 26-jährige Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Sydower Straße in Seyda kontrolliert. Die Fahrzeugführerin stand unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln, informiert die Polizei.