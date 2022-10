Driländereck „sträflich vernachlässigt“

Der Städtebund Elbe-Elsteraue hat erneut ein Positionspapier verfasst. Was darin enthalten ist und welche Veränderungen sich anbahnen.

Sie stehen alle hinter dem Positionspapier des Städtebundes Elbe-Elsteraue, das Vorsitzender Michael Stawski in seinen Händen hält.

Jessen/MZ - Die Ministerien für Verkehr der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen bekommen Post. Darin enthalten ist die Forderung, der verkehrinfrastrukturellen Entwicklung der Region endlich die nötige Aufmerksamkeit und nachvollziehbare Aktivitäten zukommen zu lassen. Formuliert ist das in einem Positionspapier, das am Freitagvormittag in einer Konferenz des Städtebundes Elbe-Elsteraue im Jessener Schloss von Vertretern Annaburgs, Herzbergs, Jessens, Jüterbogs, des Amtes Schlieben, von Schönewalde und Torgau unterzeichnet wurde. Fast ein Jahr sei das Treffen vorbereitet worden, teilte Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) mit, der das Positionspapier vortrug.