Drei Urnen in jedem Wahllokal in Annaburg

Annaburg - Für die Wahlen am Sonntag sehen sich die Annaburger gut gerüstet. Es haben sich ausreichend Wahlhelfer gefunden, informiert Wahlleiterin Anja Liebig. Sie erwähnt, dass sich auch mehrere Vereine bereit erklärten, hier zu unterstützen. Der Personalbestand sei jetzt so gut, dass „wir auch Ersatz haben, wenn jemand krank werden sollte“. Im Gegensatz zu anderen Städten im Landkreis steht in Annaburg neben den Abstimmungen über den Landtag und die neun Landratskandidaten die Wahl des Bürgermeisters an. Hier gehen drei Männer ins Rennen, der Amtsinhaber Klaus-Rüdiger Neubauer (parteilos) sowie als Herausforderer Stefan Schmidt (parteilos) und Patrick Schubert (CDU).

