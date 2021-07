Drei Tore als Einstand in Jessen

Jessen - Matthias Burkhardt schüttelt den Kopf. Auf Anhieb kann er sich nicht an sein erstes Spiel für Allemannia Jessen erinnern. „Das war 2015. Ein Testspiel gegen Klieken“, hilft Sportdirektor Sebastian Müller aus, zückt das Handy und sucht nach dem Ergebnis. „Stimmt! Wir haben hier hinten gespielt“, deutet Burkhardt auf den Nebenplatz der hiesigen Jahnsportanlage, „Da hab ich sogar drei Tore gemacht.“ Nun kann er sich erinnern und kommt ins Plaudern. „5:3 hatten wir gewonnen“, sagt er, was seinen Einstand freilich perfektionierte.

Spaß und der Wille zum Sieg

Doch das Gesprächsthema Nummer eins an diesem Nachmittag war zweifelsohne Burkhardt, seine drei Treffer und die Knipserfähigkeit, mit der er sich den Jessener Fans vorgestellt hatte. „Das war ja aber auch nur ein Testspiel. Nichts wirklich Außergewöhnliches“, winkt der Stürmer bescheidend ab. „Ich habe halt Spaß, wenn ich auf dem Platz stehe und will mit den Jungs gewinnen.“

Das Fußball-Abc hat der nunmehr 30-Jährige in seinem Heimatort Wartenburg erlernt und später gelangte er über Trebitz zu den Allemannen in Jessen. Mittlerweile ist er der Kapitän der Landesklässler. Seine erste rote Karte und das unheimlich schlechte Gefühl, wenn man dann vom Platz muss, sind noch allgegenwärtig in Erinnerung. „Da habe ich noch in Wartenburg gespielt. Ich wurde provoziert und hab mich hinreißen lassen, einen umzuschubsen.“

Burkhardt wirkt plötzlich nicht mehr so fröhlich und enthusiastisch wie noch gerade eben. „Eigentlich bin ich ja immer eher gelassen auf dem Platz“, sinniert er mehr, als dass er es sagt, „aber an dem Tag war irgendwann das Maß halt voll.“ Immer wieder habe sein Gegner ihn verbal provoziert und „ist mir vor den Eckstößen immer ganz bewusst auf die Füße getreten“. Damals gerade 17 Jahre alt, weiß er heute noch ganz genau, wie ungerecht er sich behandelt fühlte. „Gerade wegen dieser vielen Provokationen vorneweg, aber wenn du jemanden umschubst, gehst du halt runter“, zieht er die Stirn kraus.

Im gleichen Jahr gelang Burkhardt aber auch sein erstes Tor. „Da habe ich mit Wartenburg gegen Pratau gespielt. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. Gerade weil damals alle Mannschaftskollegen zu mir kamen und gratulierten. Auch die alten Hasen haben das mit mir gemeinsam gefeiert.“ Obwohl es in einer Niederlage endete, erinnert sich der Stürmer, der als Kind als Torwart startete und dann in seiner Laufbahn mehr oder weniger bereits in allen Mannschaftsteilen trainiert und gespielt hat, auch gern an sein erstes Pokalendspiel. Damals, er im Trebitzer Trikot, wartete im Piesteritzer Volkspark die Eintracht aus Elster auf Burkhardt und seine Elf.

Pokalspiel bleibt das Besondere

„Den ganzen Tag, von früh an, war ich da schon voll konzentriert auf das Spiel. Das ist für einen Amateurfußballer schon was ganz Besonderes, so ein Kreis-Pokalfinale.“ Die 1:2- Niederlage aufgrund des vorherrschenden Klassenunterschieds vorausahnend, war sein Team damals als krasser Außenseiter angereist. Das kann er heute zugeben. „Aber ein bisschen Resthoffnung gibt es ja in solchen Situationen bei jedem Spieler immer“, fügt Burghardt schmunzelnd hinzu. (mz)