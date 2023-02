Elster/MZ - „Ich habe in dieser Woche nur einen Termin“, meint Karsten Röder, der sich als Präsident des Elsteraner Carneval Vereins (ECV) auf „drei tolle Tage“ freut. Am gestrigen Mittwoch, so der 47-Jährige, hat der Festsaal des „Schiffchens“ den letzten Feinschliff in puncto Dekoration erhalten, die Tische werden ausgerichtet – das war’s.