Dorffest und Jahrestag in Neuerstadt gefeiert

Als am Sonntag um 11 Uhr das Dorffest in Neuerstadt beginnt, scheint die Sonne. Besser hätte es nach dem Regenschauer nicht passen können, denn zum Auftakt wird traditionell ein Bändertanz aufgeführt, zu dem die Kremitz-Musikanten „Das Wandern ist des Müllers Lust“ spielen. Darauf folgt die „Annemarie-Polka“ und die Paare tanzen bis in das Zelt, in dem zum Frühschoppen eingeladen wird. Die Neuerstädter feiern nicht allein ihr 33. Dorffest, sondern auch das 20-jährige Bestehen ihres Heimatvereins, der am 2. Oktober 2002 gegründet wurde, lässt dessen Vorsitzender Mike Schulze wissen. Aufgrund dieses Anlasses ist das Zelt auch mit vielen Fotos geschmückt, es handelt sich zumeist um Aufnahmen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Kinder können sich schminken lassen oder basteln. Die Kegelbahn ist aufgebaut. Und nach dem Frühschoppen bieten Neuerstädter ein Unterhaltungsprogramm, mit der Trommelgruppe aus Oehna.Foto: Grommisch

