Dirk Zarrad ist neuer Fraktionschef der Linken im Jessener Rat

Eerneut wird der Stadtrat in der Mehrzweckhalle in Jessen Nord tagen.

Jessen/MZ - Der Stadtrat Jessen trifft sich an diesem Dienstag, 1. März, zu seiner nächsten Sitzung. Beraten wird, wie in Corona-Zeiten üblich, ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Jessen-Nord. Die MZ spricht jeweils vor den Zusammenkünften mit einem Vorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien oder Gruppierungen, diesmal mit Dirk Zarrad von „Die Linke“, zu verschiedenen aktuellen kommunalpolitischen Themen. Frank Grommisch unterhielt sich mit ihm.