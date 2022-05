Diest-Hof in Seyda bereitet das nächste große Vorhaben vor

Das grüne Haus im Diest-Hof soll in den kommenden Monaten zur Baustelle werden. Was vorgesehen ist und wie es um das traditionelle Sommerfest steht.

Das sogenannte grüne Haus auf dem Diest-Hof in Seyda wird in den kommenden Monaten zur Baustelle. Es ist dann der vierte und letzte Bauabschnitt im Rahmen des Konzeptes für die Tagesförderung.

Seyda/MZ - Der vierte und letzte Bauabschnitt für die Tagesförderung im Diest-Hof in Seyda soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Wie Diakon Andreas Gebhardt, Leiter der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, wissen lässt, sollten die Arbeiten am sogenannten grünen Haus eigentlich schon angelaufen sein.