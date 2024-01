Stefan Schmidt übergibt den Ehrentaler Annaburgs an Margit Mehr während des Neujahrsempfangs des Vereins in dessen Annaburger Filiale.

Annaburg/MZ. - Nachdem die Vorsitzende Margit Mehr und die Geschäftsführerin Antje Rausch die Gäste des „Wir“-Vereins zum Neujahrsempfang in Annaburg begrüßt haben, ist die Reihe an Stefan Schmidt. Der hiesige Bürgermeister aus den Reihen der Freien Wählergemeinschaft wendet sich der Vorsitzenden zu, greift in die Innentasche seines Jacketts und holt ein schwarzes Kästchen mit einem Klappdeckel heraus. „Es ist nicht das, was du denkst, Karl-Heinz“, beruhigt er den Gatten Margit Mehrs. Etwas Rundes, Metallenes ist aber doch in dem Schächtelchen, allerdings in flacher Zylinderform – es ist einer der Annaburger Ehrentaler.