Jessen/MZ - Jessen hat einen schiefen Turm. Seit vielen Jahren ist das bekannt. Und es wird aufmerksam beobachtet. Nicht allein das Augenmaß reicht dafür aus, sondern Vermesser haben bereits über einen langen Zeitraum registriert, wie sich der Turm leicht neigt. In Richtung Schloss soll das geschehen.

Aussagen überholt

In der Sitzung des jüngsten Bauausschusses des Stadtrats war das Sorgenkind ein Thema. Doch dort getroffene Aussagen sind inzwischen überholt. Warum sich die Stadt mit diesem Thema befasst, wurde in der Beratung gefragt. Ist das nicht Sache der Kirche? Der ortsbildprägende Turm, das ist das Besondere in Jessen, ist Eigentum der Stadt, das Kirchenschiff nicht. Dennoch kann eine Sanierung nur in Zusammenarbeit von Stadt und Kirche erfolgen.

Pfarrer Tobias Bernhardt hat das vor einigen Tagen bei einem Treffen mit Bauamtsleiter Steffen Höhne und dem beauftragen Planer klargestellt. Denn von dem, was im Bauausschuss zum Kirchturm gesagt wurde, wusste der Pfarrer bis dahin nichts. Als er von der MZ darauf angesprochen wurde, konnte er nicht fassen, dass er bisher keinerlei Informationen dazu erhalten hatte. Er hörte zum ersten Mal davon, dass, so die Überlegungen Ende August, noch in diesem Jahr möglichst der Glockenstuhl aus dem Turm genommen und die Glocken an anderer Stelle eingelagert werden sollten. Auch nach dem Treffen im Schloss sagt Tobias Bernhardt: „Ich bin enttäuscht. Das war unsensibel.“ Der Turm gehöre zwar der Stadt, aber die Glocken seien Eigentum der Kirche. Und eine Sanierung des Bauwerks könne nur in Zusammenarbeit von Stadt und den Kirchengremien geschehen. Das ist jetzt Konsens.

Die Glocken werden erst mal weiter läuten. Eine Situation wie 2001/2002, als die Glocken vor den damals anstehenden Sanierungsarbeiten am Turm nicht mehr geläutet wurden, aber dennoch ihr Klang zu vernehmen war, wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Damals war das Glockengeläut per Tonband eingespielt worden, dessen Qualität aber nachließ und am Ende dieser Phase von einem klaren Glockenklang keine Rede mehr sein konnte, wie sich noch heute Bewohner der Innenstadt erinnern. Jetzt wären die technischen Möglichkeiten ganz andere, sagt Tobias Bernhardt. Dennoch, die Glocken im Turm sollen solange läuten, wie das machbar ist. Steffen Höhne spricht von einem sachten Läuten, um negative Belastungen aufzuhalten. Die Glocken werden kürzer geläutet als üblich, sagt der Pfarrer. Die Auswirkungen des täglichen Glockeneinsatzes sollen in einem Schwingungsgutachten ergründet werden.

Mehrere Schäden

Eine Sanierung des Kirchturms ist eine umfangreiche und aufwändige Angelegenheit, lässt Steffen Höhne deutlich werden. Das Landesdenkmalamt ist da mit einzubeziehen. Die Situation beschreibt er so: Das Fachwerk ist geschädigt. Holz ist von Schwamm befallen. Ein Holzschutzgutachten ist erstellt. Eine Sanierung ist der Stadt nur durch den Einsatz von Fördermitteln möglich. Sie sollen für 2024 beantragt werden, aus dem Topf „Lebendige Zentren“. Gespräche sind dazu bereits geführt worden. Erst wenn klar ist, wann die Fördermittel zur Verfügung stehen, werde gemeinsam mit der Kirche über die nächsten Schritte entschieden. Auch ist nicht mehr vorgesehen, vor Beginn der Arbeiten die Glocken aus dem Turm zu nehmen und woanders einzulagern. Sie sollen dann im Kirchturm verbleiben. Es ist also Geduld erforderlich, bis die nächste Sanierung des Kirchturms begonnen werden kann.

Dieser Kirchturm steht übrigens seit ziemlich genau 200 Jahren. Für ihn wurde, so ist es überliefert, am 17. Mai 1823 der Grundstein gelegt. Die Fertigstellung erfolgte im selben Jahr. Der Vorgängerturm war 1667 eingestürzt und hatte dabei auch die Orgel zerschlagen.