Spargelsaison im Kreis Wittenberg Die Spargelzeit ist bald zu Ende - Wann an den Verkaufsständen der Andrang besonders hoch ist

Eine Mitarbeiterin am Seydaland-Verkaufsstand zieht schon mal ein positives Fazit zur Spargelsaison 2023. Wie oft mancher das Edelgemüse kauft und was es dazu auf den Teller gibt. Und vor allem: Wann muss man am Stand sein, um noch welchen zu bekommen?