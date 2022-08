Die Schützengilde Jessen kürt zum 184. Schul- und Heimatfest König und Königin

Wessen Leistungen die Jessener Schützengilde an diesem Heimatfest-Wochenende in Jessen gewürdigt hat und aus welchem Anlass.

Jessen/MZ - Mitglieder der Schützengilde Jessen haben über Jahrzehnte dem Verein die Treue gehalten, so dass Jubiläen zu würdigen sind, und haben sich erfolgreich an Wettkämpfen beteiligt. Eine große Zahl an Urkunden wird am frühen Samstagabend vor der Kleinkaliberanlage in der Mühlberger Straße überreicht. Erfolge bei Vereins-, Kreis- und auch Landesmeisterschaften werden gewürdigt. Doch diese liegen schon etwas zurück.