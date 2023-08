Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Seit 20 Jahren ist sie bereits Alexianerin, arbeitete bisher in Wittenberg. Doch jetzt steht Gabriele Lieschke voller Stolz in ihrem neuen Reich in Jessen. „Es ist hier ein komplett anderes Arbeiten“, urteilt die Ergotherapeutin. Sie sei hier deutlich näher am Patienten als bisher. Als Jessenerin freut sie sich zuvorderst über den neuen kurzen Arbeitsweg. Ihre jetzige Praxis ist quasi nur ein Werkstattraum mit angrenzendem Büro. Doch im Verbund mit ihren Kollegen in den zum Objekt gehörenden anderen Räumen im Erdgeschoss der Annaburger Straße 2 wird daraus an der Schwarzen Elster die neue Filiale der Bosse-Klinik Wittenberg.