Deutlich besser als in den Vorjahren

Gadegast - Gleich mehrfach gab es am Donnerstag Freude beim Feldtag auf den Flächen der Versuchsstation Gadegast. Zum einen war die Erleichterung zu spüren, dass wieder solch ein Erfahrungsaustausch durchgeführt werden kann, nachdem es im vergangenen Jahr coronabedingt nicht möglich war, sich an den Parzellen auf einem Acker zwischen Gadegast und Naundorf zu treffen.

Zum anderen ist die Stimmung auch deshalb lockerer, weil die Kulturen wesentlich besser als in den vergangenen Jahren mit den langen Trockenperioden aussehen. Und das Wetter selbst zeigte sich für die Wissensvermittlung unter freiem Himmel von der besten Seite.

Hoffnung auf gute Ernte

Das stellte auch Doris Stiller, Leiterin des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, fest. Es gab mehr Niederschläge, die Kulturen stehen gut in der Flur und das nähre die Hoffnung auf eine gute Ernte. Obgleich es bis dahin noch ein Stück Weg ist, aber die Voraussetzungen sind günstig. Der Feldtag bot den hiesigen Landwirten Gelegenheit, sich Wissen anzueignen, etwa für die richtige Sortenwahl auf dem jeweiligen Standort.

Und so konnten die Teilnehmer unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und mit dem Nachweis als Geimpfte, Genesene bzw. Getestete sich über die Landessortenversuche bei Wintergerste, -roggen, Triticale, Winterweizen, Dinkel und Winterraps informieren ebenso über verschiedene Versuche mit Pflanzenschutzmitteln. Außerdem wurden Interessierten die Landesssortenversuche zu Hafer, Körnerfuttererbsen, Lupinen, Öllein und Kartoffeln erläutert. Auch Sojabohnen waren ein Thema. Es sei prognostiziert worden, dass der Anbau von Sojabohnen deutlich zunehmen werde.

Sie sind für die Lebensmittelherstellung interessant und auch für die Fütterung von Tieren. Doch von einem Zuwachs könne in Sachsen-Anhalt keine Rede sein, zunächst hatte die Anbaufläche bei 1.300 Hektar stagniert, berichtete Heiko Thomaschewski von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau. Und nun sei die Anbaufläche sogar wieder etwas gesunken, auf 1.200 Hektar. Wer Sojabohnen anbaut, muss sich über Wasserbedarf klar sein. Wie die noch jungen Pflanzen mit den hiesigen Bedingungen klarkommen, kann auf den Parzellen der Versuchsstation verfolgt werden.

Stationsleiter Robert Schulze erwähnte vor dem Rundgang über die Versuchsfläche die Zeit der Ungewissheit, bis feststand, ob der Feldtag überhaupt stattfinden könne. Die Witterungsbedingungen waren deutlich andere als in den Vorjahren, belegte er mit Zahlen. Die Durchschnittstemperatur lag seit Jahresbeginn 2,3 Grad niedriger als im Vorjahr. In Gadegast wurden bereits 234 Millimeter Niederschlag registriert. Das sei für diesen Standort eine ganze Menge. Die Vegetation habe am 26. Februar eingesetzt, sei dann aber noch mal von Frostwochen unterbrochen worden, so dass es erst einen Monat später so richtig losging. Er freute sich über die grünen Bestände. Es sehe ganz anders aus als in den Vorjahren, stellte auch er fest.

Verträge verlängert

Zu den Gästen des Feldtags gehörten Dr. Gerhard Hartmann, der bis zu seinem Ruhestand für die Regionalen Feldversuche und die Sortenprüfung in der Landesanstalt zuständig war, sowie Eckhard Koch, der frühere Stationsleiter, der sich freute, seine ehemaligen Kollegen wiederzusehen. Gerhard Hartmann war sehr zufrieden, mit dem, was auf den Versuchsparzellen steht. „Das sieht sehr gut aus.“

Heiko Thomaschewski wartete noch mit der Information auf, dass die Verträge für das Nutzen der Versuchsflächen verlängert wurden, bis 2033. Das sichere eine zuverlässige Arbeit der Station. (mz)