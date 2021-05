Der Showkoch im Zahnaer „Ratskeller“

Michael Müller ist Chef des Zahnaer „Ratskellers“. Welche Kundenwünsche er erfüllt und was ein Telefonanruf in ihm auslöst.

Zahna

Wenn das Telefon klingelt und seine Mutter ist am anderen Ende der Leitung, steigt in Michael Müller langsam die Vorfreude - auf sein Lieblingsessen. Der Chef des Zahnaer „Ratskellers“ kann als ausgebildeter Koch die Speisenkarte zwar hoch und runter zubereiten, doch bei Spirelli mit Tomatensoße ist es um den 42-Jährigen geschehen. „In die Soße kommen Jagdwurstwürfel rein. So wie früher“, sagt er und reibt sich dabei den Bauch.

Eigentlich ist es Müller ein bisschen peinlich, dass ausgerechnet so ein schnödes Gericht seine absolute Nummer eins ist. Andererseits weiß er, dass Sternekoch Robin Pietsch „Omas Möhreneintopf“ ganz besonders liebt.

Spezielles Fingersystem

An den Wänden im „Ratskeller“ hängen Fotos, die den Werdegang Müllers dokumentieren. Er habe, sagt er, bei der Familie Schmidt aus Dietrichsdorf im dortigen Landgasthof Koch von der Pike auf gelernt und viele Tricks und Kniffe mit auf den Weg bekommen. Die Chefin hat sein Interesse für Büfetts geweckt, der Chef das Einmaleins des Fleischbratens beigebracht. Bei einem Rindersteak gilt das Fingersystem. Der 42-Jährige drückt Daumen auf Zeigefinger und fasst sich dabei auf den Handballen.

„Jetzt ist das Steak blutig.“ Beim Mittelfinger ist es medium, beim Ringfinger durch. Inzwischen hat er den Bogen längst raus, doch diese Variante sei unübertroffen. Müller betont, dass selbst für einen erfahrenen Gastronomen die tägliche Zubereitung von Speisen eine Herausforderung ist. Das Kribbeln im Bauch sei immer da, selbst wenn es auf der Karte ganz einfach klingt.

Zweites Standbein

Mit dem Außer-Haus-Service hat sich Müller von Anfang an ein zweites Standbein aufgebaut. Wenn er im Zahnaer „Ratskeller“, den er 2006 übernommen hat, das Licht ausmacht, beginnt die zweite Schicht. Der 42-Jährige erfüllt dann spezielle Wünsche. Er baut Büfetts auf, brutzelt am Grill, zeigt beim Showkochen, wie vielfältig deutsche Küche sein kann. Mehr noch: Er kauft mit seinen Kunden zusammen ein und berät zum Thema gesunde Ernährung. „Gutes muss nicht immer teuer sein“, sagt er.

Bevor er sich die Schürze umbindet, findet ein Vorab-Check statt. Er notiert sich die Kundenwünsche, bespricht das Menü, schaut sich die Gegebenheiten an. Neben Wildgerichten sind vor allem Fisch oder Rouladen der Renner. Müller stellt vor den Augen seiner Gastgeber Pommes oder Kroketten selber her, kreiert die passenden Soßen. Wer Lust hat, darf mitschnippeln. „Entenbraten zum Beispiel bereite ich schon vor. Sonst warten die Gäste zu lange auf das Essen.“

Hummer, sagt er, hat noch nie einer bestellt. Der Gastronom erzählt, dass die zu bekochende Gruppe nicht größer als zehn Personen sein sollte. Er schätzt die Nähe zu den Kunden, die Geselligkeit im Allgemeinen. Den typischen Besserwisser hat der 42-Jährige nur einmal erlebt. Dieser hat behauptet, dass anstatt Lamm gebratenes Putenfleisch auf dem Teller liegt. „Das habe ich nicht auf mir sitzen lassen“, meint er rückblickend.

Anhand der Fleischfasern habe er dem Mann bewiesen, dass dieser im Unrecht ist. Der Chef des „Ratskellers“ hofft auf das baldige Ende der Pandemie-Bestimmungen, die Rückkehr in die Normalität. Im fehlen die Familienfeiern, die Stimmung im Partyraum. Einen Tipp für Hobbyköche lässt sich Müller noch entlocken. Frisches Wild reift eingefroren nach. Sechs Monate Lagerung sind kein Problem. (mz)