Der Senioren-Club Elster braucht neue Führung

Elster/MZ - „Ich werde dem Verein weiter die Treue halten“, verspricht Margitta Müller in ihren letzten Minuten als Vorsitzende des Senioren-Clubs Elster-Zahna. Die 86-Jährige will sich nicht ganz in das Privatleben zurückziehen, sie schätzt das gesellige Miteinander, die Rommé-Runden, den ständigen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe. Der Abschied nach 16 Jahren an der Spitze hat zwei Gründe. „Die Gesundheit spielt nicht mehr mit“, sagt sie, zudem sei ihre Schatzmeisterin verstorben. „Der ganze Papierkram ist nicht mein Ding“, so Margitta Müller, die den Verein bei Amtsantritt mit 100 Mitgliedern übernommen hat. „Aktuell sind es noch 48. Sechs davon aus Zahna“, verweist sie indirekt auf das fortschreitende Alter hin.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt kostenlos >> REGISTRIEREN<< und 7 Tage gratis lesen.