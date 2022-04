Der Naundorfer Erhard Schlüter wird für acht Jahrzehnte in der Feuerwehr geehrt

35 Jahre war Erhard Schlüter in Naundorf Wehrleiter, aber bereits seit dem Jahr 1942 Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Wie er nun geehrt wird.

Naundorfs Wehrleiter Klaus Bolze gratuliert Erhard Schlüter mit einer Ehrenurkunde zur 80-jährigen Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Auch Jessens Bürgermeister Michael Jahn wünscht ihm aus diesem Anlass alles Gute.

Naundorf bei Seyda/MZ - Zu seinem 95. Geburtstag am Donnerstag gibt es für Erhard Schlüter sen. in Naundorf eine große Überraschung. Bis vor genau 30 Jahren war er 35 Jahre lang Chef der Löschtruppe in Naundorf, einem der nördlichsten Ortsteile von Jessen. Ganz genau von 1957 bis 1992. Doch selbst dies ist noch gar nicht der unmittelbare Anlass, dass der heutige Wehrleiter Klaus Bolze und Jessens Bürgermeister Michael Jahn zum Gratulieren kommen.