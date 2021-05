Der Muttertag ist pink

Am Sonntag werden die Mütter geehrt. Auch in diesem Jahr können sich viele auf einen Blumengruß aus der Ferne freuen.

Jessen/Annaburg

Am Sonntag ist es wieder soweit, es ist Muttertag. Der Tag, an dem wir unseren Müttern danke sagen, für alles was sie tagaus, tagein leisten. Wenn es diesen Feiertag nicht schon geben würde, spätestens nach diesem Coronajahr hätte er erfunden werden müssen. Schließlich haben viele Mütter neben ihrer Arbeit die Hauptlast im Haushalt und bei der Erziehung der Kinder getragen. Und zusätzlich zu allem anderen wurden viele Mütter innerhalb eines Jahres auch noch im „Nebenberuf Lehrerin“.

Und vielleicht weiß auch schon die ein oder andere aufgrund irgendeines Schulreferats der Kleinen, dass es die Amerikaner waren, die erstmalig ihre Mütter mit einem eigenen Feiertag ehrten. US-Präsident Woodrow Wilson erklärte 1914 den zweiten Mai-Sonntag zum landesweiten Muttertag. Diese Tradition schwappte von Großbritannien in den 20-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Deutschland.

Blumen am Ehrentag

Schon längst ist der Ehrentag auch in der Region zu einem der umsatzstärksten Tage der Blumenbranche geworden. Nach der Wende hat er den vormals bekannteren Frauentag überrundet, sagt Bettina Schmager-Scheil, Inhaberin des Jessener Blumenecks.

Aufgrund ihrer Erfahrungen in den vergangenen Jahren hat sie zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen schon in der vorigen Woche losgelegt. Sie haben alles gepflanzt, gebunden und gesteckt, was die Farb- und Blumenpaletten in Pink und Rot, den traditionellen Farben des Muttertages, so hergeben. Neben Pflanzschalen, die einen Garten oder Balkon verschönern können, gibt es in ihrem Geschäft den klassischen Blumenstrauß und sogar gefriergetrocknete Rosen, die auf Jahre wie frisch geschnitten erscheinen.

„Viele Kunden haben rechtzeitig vorbestellt, aber heute klingelt das Telefon regelrecht Sturm“, erzählt die Blumenfachfrau auf Nachfrage der MZ am Donnerstag. Bei ihr melden sich auch etliche weggezogene Kinder, die ihren Müttern in der Heimat eine florale Überraschung bereiten wollen. Auf Wunsch schreibt das Team auch Grußkarten, die den Bestellungen beigelegt werden. Damit alle Sträuße und Gestecke den Müttern zu ihrem Feiertag ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, werden am Samstag und Sonntag zwei Teams Blumen ausliefern.

Am Wochenende offen

Für Kurzentschlossene wird der Laden in der Rosa-Luxemburg-Straße das Wochenende über geöffnet sein. Und wem spontan einfällt, dass das Mutterherz auch für Schokolade schlägt, dem wird an der Kasse geholfen. Direkt neben den Pralinenkästen weisen einige Schokoladentafeln die Kunden dezent darauf hin, dass nur eine Woche später mit Christi Himmelfahrt bereits der Ehrentag der Männer ansteht.

„Am Montag fangen wir direkt damit an, Gestecke dafür herzustellen“, so die Chefin des Jessener Blumengeschäftes. Allerdings, so verrät sie, werden für diesen Feiertag weniger Herzen, dafür aber Bierflaschen in die Sträuße eingearbeitet. Und es werden auch nicht pinke Rosen, sondern der blaue Männertreu verwendet.

Liebe geht durch den Magen

Blumen gehören zwar fraglos zu den Klassikern unter den Muttertagsgeschenken, doch bekanntermaßen geht Liebe auch durch den Magen. Wer seiner Mutter am Sonntag Stunden am Herd ersparen möchte, kann bis Samstag in der „Manufaktur am Wald “ in Annaburg anrufen. Statt des bekannten Erdschweins gibt es „das gesunde Hühnchen und Fisch“, wie Inhaber Gerald Lexius nicht ganz ernst gemeint erzählt.

Bereits im vergangenen Jahr bot er diesen Service an. „Es kam gut bei den Kunden an und es ist auch mal etwas anderes auf dem Tisch.“ Lexius zufolge kann aus verschiednen Komponenten gewählt werden. Auch in diesem Jahr haben schon einige Männer bei ihm bestellt, manche auch die schnippelaufwendigen Beilagen, berichtet Lexius. Er bedauert, dass er die Speisen in Einwegverpackungen statt in Wärmebehältern übergeben muss, aber das sei leider nicht anders möglich. Kunden erhalten für die Abholung einen Termin, um Schlangen zu vermeiden. (mz)