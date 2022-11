Der Kreis-Pferdesportverband ehrt in Jessen die Besten der Kreismeisterschaft

Nach zwei Jahren, in denen keine Veranstaltungen stattfinden konnten, feiern sich die Pferdesportler ausgelassen und ehren die Sieger im Kreis.

Jessen/MZ - Als rundweg gelungene Sache bezeichnete Steffi Zimmer den Kreisreiterball, den sie am vergangenen Sonnabend im „Schützenhaus“ miterlebte. Als Vorsitzende des Himmelsberger Reit- und Fahrvereins Jessen sah sie sich quasi in die Gastgeberrolle versetzt, nachdem die Vorsitzende des Kreis-Pferdesportverbandes, Inge Berg, die 130 Gäste des Abends begrüßt hatte. „Es herrschte eine tolle, ausgelassene Stimmung“, betonte Steffi Zimmer später im Gespräch mit der MZ. Und dabei hob sie hervor, dass das Team des „Schützenhauses“ einen großen Anteil an dem gelungenen Abend hatte.