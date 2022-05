Der Glücksburger Heide für immer eng verbunden

Jessen/MZ - n der Spitze des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ hat sich ein Wechsel vollzogen. Erhard Fritzsche ist nicht mehr Vorsitzender. In der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Jessener „Bergschlösschen“ kandidierte er nicht noch einmal für den Vorstand. In geheimer Abstimmung war über das Führungsgremium entschieden worden. Statt bisher sieben gehören ihm nun acht Personen an.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<