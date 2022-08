Der Festschmuck wird wieder aus der Innenstadt von Jessen abgefahren

Auf dem Marktplatz in Jessen stehen keine Masten mehr, die bei Unaufmerksamkeit mit Autos angerempelt werden könnten. Mitarbeiter des Jessener Bauhofs haben die metallenen Hindernisse abgefahren, auch der Maibaum ist weg. Dessen Spitze wurde mit Unterstützung der Hubrettungsbühne der Feuerwehr abgenommen. Zuvor waren von der Firma Elektro-Scholz Holzdorf mit Hilfe einer Hubbühne in der Innenstadt die Lichter- und Wimpelketten sowie die zwei beleuchteten Kronen abgebaut worden.

Auch auf dem Schulfestplatz ist in den vergangenen Tagen viel geschehen. Der Bauhof der Stadt hat die Bauzaunelemente mit den Festplakaten abgefahren, ebenso die Kassenhäuschen. Und viele der Schausteller haben inzwischen Jessen verlassen. Einige stehen bereits an diesem Wochenende wieder auf Volksfesten, so im brandenburgischen Lauchhammer.