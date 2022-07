Deich an der Schwarzen Elster bei Meuselko wird mit Spundbohlen stabilisiert

Mehr Sicherheit für Orte: Der Damm am Fluss ist in seiner Standfestigkeit beeinträchtigt.

Eine Spezialmaschine rammt Spundbohlen in den Deich an der Schwarzen Elster bei Meuselko. Eine Fachfirma aus dem Harz kümmert sich darum.

Meuselko/MZ - In der Schwarzen Elster beträgt der Wasserstand am Freitagmorgen 68 Zentimeter. Gemessen wurde dieser Wert am Pegel Löben. Die langanhaltende trockene Witterung schiebt wohl bei den meisten Menschen Gedanken an ein mögliches Hochwasser weit nach hinten, nicht so bei den Fachleuten. Bemühungen, den Hochwasserschutz zu verbessern, werden stetig fortgesetzt. Das geschieht derzeit auch an der Schwarzen Elster zwischen Löben und Premsendorf.