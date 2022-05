Das Unwetter beschert Feuerwehren in der Region über viele Stunden reichlich Arbeit

Das Sturmtief „Ylenia“ peitscht mitten in der Nacht Regen durch die Straßen, hier am Jessener Kreisel.

Jessen/MZ - „Das war schon heftig“, sagt Jessens Stadtwehrleiter Hans-Peter Schaefer am Freitag. Das Orkantief „Ylenia“ hat eine Flut an Anforderungen zur Folge gehabt (die MZ berichtete). Im Stadtgebiet von Jessen wurde die Hilfe von Feuerwehrleuten am Donnerstag von 3 Uhr bis gegen 20 Uhr benötigt. So einen einsatzreichen und belastenden Tag habe es schon lange nicht gegeben. „Das hat die Leute schon sehr gefordert.“