Zwischen Dixförda und Steinsdorf wird Kies gefördert. In einem der dabei entstandenen Seen darf offiziell gebadet werden.

Das macht den See in Dixförda zur Ostsee des Jessener Landes

Baden in Sachsen-Anhalt

Dixförda/MZ - Sanft fällt der Strand nach Norden zum Wasser hin. Der Strand ist mindestens 25 Meter breit, besteht aus feinem, weißem Sand. Am Spülsaum lassen sich die Reste von Sandburgen entdecken. Fast könnte man sich an der Ostsee wähnen, doch am Horizont sind Maschinenanlagen zu erkennen, aus denen es vernehmlich rauscht, klappert und rasselt.