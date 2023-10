Das erleben Kinder in Jessen mit den Landfrauen des Wir-Vereins in den Herbstferien

Jessen/MZ. - Eigentlich sollte am Donnerstag noch Stockbrot gebacken werden. Doch der Blick in die Teigschüssel lässt vor allem die anwesenden Herren zweifeln. „Das wird nichts“, sagen diese. Der Teig würde mit dieser Konsistenz kaum am Stock bleiben, sondern eher heruntertropfen. „Der Teig hätte einen Tag eher zubereitet werden müssen“, wissen sie es besser. Davon will aber Antje Rauch nichts hören – die „Wir“-Geschäftsführerin fühlt sich als Landfrau herausgefordert: „Wenn ich eins kann, dann Hefeteig.“ So schnappt sie sich die Schüssel und verschwindet damit im Mehrgenerationenhaus des Vereins.