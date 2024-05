Vereinsleben in Holzdorf

Der Heimatverein Holzdorf besucht den Bundestag in Berlin. Eingeladen hat sie der Wittenberger Abgeordnete Sepp Müller.

Holzdorf/Berlin/MZ. - Und dann begrüßen sie tatsächlich den Kanzler – auf der Wiese vor dem Bundestag treffen Petra Lehmann und Heidrun Jahn auf Olaf Scholz (SPD). Lässig legt Letztere ihm die Hand auf die Schulter. So berichtet es Norbert Jahn und legt zum Beweis ein Foto der Begegnung vor.

Wie der Vereinsvorsitzende berichtet, hat Ende April der Heimatverein Holzdorf seine diesjährige Vereinsfahrt gen Berlin unternommen. „Unser hiesiger Abgeordneter Sepp Müller (CDU) hat uns in den Bundestag eingeladen.“ Dort lauschen die Holzdorfer auf dem Besucherrang des Plenarsaales dem rund 45-minütigen Vortrag eines Mitarbeiters der Bundestagsverwaltung über die Arbeit der Politiker und den Gesetzgebungsprozess.

Anschließend führt Sepp Müller die Mitglieder und Freunde des Heimatvereins durch das Gebäude bis zum Fraktionssaal der CDU/CSU-Abgeordneten. „Hier durften wir im Präsidium sitzen, wie beispielsweise Friedrich Merz“, schwärmt Norbert Jahn. Dabei habe ihn Sepp Müller durchweg positiv überrascht. „Das Gespräch mit ihm war mein persönlicher Höhepunkt.“ Fragen zum Beispiel ob des Radwegs an der B187, Fluglärms oder zu schneller Autos im Ort wolle der Abgeordnete des Wahlkreises Dessau-Wittenberg mit in die Fraktionsarbeit nehmen. Alles in allem bewertet der Vereinsvorsitzende den Besuch im Parlament als rundum lehrreich und gelungen.

Treffen Petra Lehmann (l.) und Heidrun Jahn hier tatsächlich den Kanzler? (Foto: Heimatverein Holzdorf)

Insgesamt 50 Holzdorfer erleben den ereignisreichen Tag. So brechen sie um 7.30 Uhr in Holzdorf auf und sind erst 14 Stunden später wieder zurück. Alle seien durchweg begeistert gewesen. Nur eines wird kritisiert: „Nie ist Zeit zum Eisessen“, heiße es seit der ersten Fahrt im Jahr 2000 immer wieder.

Übrigens steht neben dem Bundestag noch eine Dampferfahrt durch Berlin und der Besuch des Wachsfigurenkabinetts „Madame Tussauds“ auf dem Programm. Dort findet dann das Treffen mit Olaf Scholz statt – Petra und Heidrun posieren mit dessen Wachsmodell.