Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ruft die MEG-Betriebe in Sachsen-Anhalt zu längeren Streiks auf. Welche Forderungen die Gewerkschaft hat.

Darum steiken die Beschäftigten der MEG in Jessen und Leißling zum wiederholten Mal

Arbeitskampf der NGG in Jessen und Leißling

Die Beschäftigten der MEG in Jessen befinden sich für 42 Stunden im Ausstand.

Jessen/MZ. - Allein in der ersten Stunde verlassen mindestens drei Lkw unverrichteter Dinge das Gelände der Firma Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke (MEG) in Jessen. Die für die Lkw-Abfertigung zuständigen Mitarbeiter stehen mit ihren Kollegen aus der Produktion vor dem Werksgelände. Alle tragen am Donnerstag gelbe Warnwesten mit der Aufschrift „Wir streiken“.