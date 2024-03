Klossa/MZ. - Zwei kirchenartige Gebäude prägen Klossas Ortsbild. Beide haben einen Turm, beide sind auf einer Ost-West-Achse errichtet, der Turm ist jeweils am westlichen Ende des Langhauses angebaut. Während das Gebäude mit dem spitzen, schiefergedeckten Turm tatsächlich ein Gotteshaus ist, handelt es sich beim anderen um das Feuerwehrgerätehaus – unverkennbar prangt die Sirene auf dem Schlauchturm und ein Schild weist noch darauf hin. Im Gegensatz zur Kirche wird sich das Tor der Feuerwehr vorerst nicht mehr für die Floriansjünger öffnen.

Nur noch auf dem Papier

Die Freiwillige Feuerwehr Klossa ist zum 29. Februar aufgelöst worden, indem alle Mitglieder zu diesem Tag aus der Wehr ausgetreten sind. „Dieses wurde auf der Jahreshauptversammlung im Januar beschlossen“, teilt Anja Richter-Nowak mit. Laut der Pressesprecherin der Stadt Jessen wird der Stadtrat den formalen Beschluss zur Auflösung in der Sitzung am 14. Mai fassen. „Bis dahin existiert die Wehr auf dem Papier weiterhin, nur eben ohne Mitglieder“, präzisiert Christoph Hering. Damit werde die Wehr natürlich auch nicht mehr alarmiert, ordnet der Stadtwehrleiter ein.

Am Ende seien es noch neun Kameraden unter der Leitung von Egbert Uhde gewesen. „Fünf Aktive und vier in der Altersabteilung“, listet Anja Richter-Nowak auf. Bei den zuletzt Aktiven habe der Altersdurchschnitt bereits 60 Jahre betragen. Nur einer von diesen bleibt den Jessener Feuerwehren erhalten – Egbert Uhde wechselt voraussichtlich nach Lindwerder, wie der Stadtwehrleiter verkündet. Eine etwaige Nachwuchsabteilung habe es hier an der Schwarzen Elster nicht gegeben.

Man mag dies kaum glauben, wenn man vor dem Gebäude steht. Durch das Fenster in der Tür fällt der Blick in den Aufenthaltsraum. Dort steht unter anderem ein Tisch, Akten liegen darauf. Jacken der Einsatzuniformen hängen auf den Stuhllehnen. Fast wirkt es, als würden die Kameraden gleich zurückkehren für eine Einsatznachbesprechung, Übungsplanung oder auch die Organisation des nächsten Brückenschlages.

Zur Erinnerung

Feucht-fröhlich – so war dieses Fest in den vergangenen Jahren zwischen Klossa und Mönchenhöfe. Das dürfte auch dieses Jahr so gewesen sein, aber trotzdem hat wohl am Sonntag an der Schwarzen Elster eine gewisse Trockenheit geherrscht. „Wir feiern ohne Wasserstrahl“, kündigte Egbert Uhde vorige Woche das diesjährige Fest an. Mit diesem wird an die einstige hiesige Elsterbrücke erinnert.

Die Arbeiten daran haben 1953 begonnen, 1954 erfolgte die Einweihung. Später sorgten Baumängel für den Abriss Ende der sechziger Jahre. Im Jahr 2015 verschwanden beim Deichneubau auch noch die letzten Reste der Brückenköpfe. Nach dem Aus der Mönchenhöfener Wehr im Jahr 2020 hat die Freiwillige Feuerwehr Klossa zumindest noch den südlichen Bogen mit Hilfe der Tragkraftspritze dargestellt. Doch zum Fest an diesem dritten März gibt es in der Klossaer Wehr keine Mitglieder mehr – die Tragkraftspritze bleibt aus.

Steht noch zur Debatte

Die Ausrüstung der mittlerweile stillgelegten Wehr werde nun abgezogen. An Großgeräten war es sowieso nur noch ein Tragkraftspritzenanhänger. „Der ist bestens in Schuss“, bewertet Christoph Hering diesen. Wo der Anhänger demnächst zum Einsatz kommt? „Das müssen wir noch diskutieren“, blickt er voraus. Der Anhänger war laut Stadtwehrleiter für Einsätze im Dorf gedacht. „Dann hat man den mit Muskelkraft zum nächsten Brunnen geschoben.“

Damit endet eine mehr als 144-jährige Tradition in dem Dörfchen auf der linken Seite der Schwarzen Elster. Wie die Lausitzer Rundschau im September 1994 unter Berufung auf das Schweinitzer Kreisblatt vom 14. Juni 1879 berichtet, wurden damals vom 17. bis 27. Juni 1879 im Kreis Schweinitz des Regierungsbezirks Merseburg des Königreichs Preußen mehr als 70 Wehren begutachtet, darunter auch Clossa – damals mit C.