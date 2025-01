Das DVB-T-Signal wird nicht mehr vom Gallunberg aus gesendet. Damit ist diese Empfangsart für Fernseh-Zuschauer in der Region Jessen nahezu ausgeschlossen. Was helfen könnte.

Darum ist die Abschaltung des DVB-T2-Signals am Sender Gallunberg in der Region Jessen ärgerlich

Jessen/MZ. - Regelrecht ratlos in die Röhre gucken seit Dienstag jene Fernseh-Zuschauer, die bislang auf Empfang via terrestrischen Signals, also über Dach- oder Zimmerantenne, gesetzt haben. Zu diesen gehört auch Siegward Lament. „Eine echt schwache Kür, dass das DVB-T2-HD-Signal so abrupt abgeschaltet wurde“, meint der Listerfehrdaer. Er gucke zwar auch über Satellit oder via Internet fern, aber bislang war für ihn der terrestrische Empfang sozusagen der Gürtel zum Hosenträger. „Wenn es beispielsweise schneit, dann fällt auch der Satellitenempfang aus“, macht er klar.