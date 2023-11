Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Holzdorf/MZ. - Eine Busfahrt ins Umland und dort gemütlich Kaffeetrinken – das dürfte eine klischeehaft klassische Rentneraktivität sein. In dem Sinne könnte auch der Ausflug der CDU-Seniorengruppen der Kreise Wittenberg und Elbe-Elster in die Brandiser Heide gewertet werden. Doch kurz hinter Holzdorf versammeln sie sich fast auf der sachsen-anhaltisch-brandenburgischen Landesgrenze in einen Hörsaal – Wissenserwerb in Sachen Landesverteidigung steht zuvorderst auf dem Programm.