Dach der Grundschule „Max Lingner“ in Jessen wird vorfristig fertig

Jessen/MZ - „Wir arbeiten mit diversen Zeichen“, sagt Martin Stets und bewegt den Hebel der Funkfernbedienung, die den Ausleger des Krans steuert. Der Chef der Dachdeckerei Wilde aus Gorsdorf schaut direkt auf den rotierenden Finger seines Mitarbeiters, der signalisiert, wo das Paket Ziegel auf dem Dach der Grundschule „Max Lingner“ in Jessen abgestellt werden soll. Anschließend geht es ruck, zuck. Die vier Dachdecker bilden von der Palette aus eine Kette und legen die Ziegel in Rekordgeschwindigkeit aus. „Wir werden vorfristig fertig“, betont der Chef mit Stolz in der Stimme, am Freitag soll wahrscheinlich der letzte Ziegel gelegt werden.

500 von insgesamt 1.350 Quadratmetern müssen in der finalen Woche fertigstellt werden. Die Arbeiten erfolgen in einer Höhe von zehn bis 15 Metern, Überraschungen bei der Demontage hat der Dachdeckermeister mit seinem Team nicht erlebt. Lediglich am Schornstein seien Nacharbeiten notwendig, dieser wir aufgrund einiger Rissbildungen neu eingekleidet.

Vier Mitarbeiter der Dachdeckerei Wilde aus Gorsdorf legen die noch fehlenden Ziegel auf der Vorderseite des Gebäudes aus. Foto: Thomas Tominski

Zuschnitt ist Geschichte

Im Eingangsbereich haben die Handwerker die alte Glas- gegen moderne Mineralwolle ersetzt. „Über dem Eingang Hofseite“, erklärt der Fachmann. Die Betonsparren, so Stets, haben die vergangenen knapp 50 Jahre völlig schadlos überstanden, daran ist die neue Lattung befestigt. Ein Dach, erklärt Stets, wird wegen der Beschaffenheit der Ziegel von rechts nach links gedeckt. Es ist heutzutage auch nicht mehr notwendig, Ziegel zuzuschneiden, da jeder Falz ein minimales beziehungsweise maximales Spiel besitzt. Somit kann die jede Fläche passend ausgelegt werden. In der Fachsprache heißt das einfach Verschiebespiel.

Das Unternehmen aus Gorsdorf hat die Herbstferien genutzt, um die Hofseite des Gebäudes komplett einzudecken. Damit steht den Kindern der Pausenhof ohne Einschränkungen zur Verfügung. „Da in dieser Zeit kein Unterricht auf dem Plan gestanden hat, ging alles störungsfrei und zügig über die Bühne“, so der 33-Jährige. Bis auf ein paar Absperrungen ist der Hof beräumt. Selbst einen Monat nach dem Startschuss ist Stets immer noch glücklich, dass seine Firma den Zuschlag für das Prestigeobjekt erhalten hat. Laut Bauamt der Stadt Jessen beläuft sich die vorläufige Auftragssumme auf mehr als 230.000 Euro. Die Fördermittel von Bund und Land (verschiedene Fördertöpfe, die MZ berichtete) in Höhe von 184.000 Euro werden mit Eigenmitteln der Stadt Jessen in Höhe von 46.000 Euro ergänzt. Die Ziegel des 1962 eingeweihten Gebäudes, erklärt der Fachmann, hatten ihre beste Zeit längst hinter sich. Da habe selbst ein laues Lüftchen gereicht, um sie zu beschädigen. Die neuen sind mit einer Sturmverklammerung gesichert. „Wenn wir die Schneefanggitter gesetzt haben, kann das nächste Gewerk ran“, so Stets.

Der Kran transportiert die Ziegel auf das Dach der Schule. Foto: Tominski

Pausenhof gut nutzbar

Die Chefin der Grundschule „Max Lingner“, Iris Schacher, ist überrascht und überglücklich zugleich, dass die Dacharbeiten voraussichtlich eine Woche früher zu Ende sind. „Die Firma hat sich auch in der Ferienwoche richtig ins Zeug gelegt“, erzählt die Direktorin, die für die „sehr strukturierte Planung“ Stets und seinem Team ein Extralob spendiert. Nach dem Herbstferien kann von den Kindern der Pausenhof wie erwähnt fast in vollem Umfang genutzt werden, die noch aufgestellten Sicherheitszäune bilden keine Hindernisse. „Ansonsten ist alles frei. Fahrzeuge oder Baumaterial befinden sich komplett auf der anderen Schulseite.“

Während der Dacharbeiten sei es zu keinerlei Lärmbelästigungen gekommen. Es habe täglich Absprachen mit der Firma aus Gorsdorf gegeben, die stets „taktisch klug gehandelt“ hat. Zudem ist die Betreuung seitens der städtischen Bauamtes hervorragend gewesen. Was die Jessener Direktorin nachhaltig beeindruckt, ist die vorausschauende Strategie des Dachdeckermeisters. Selbst in Zeiten schwieriger Materialbeschaffung sei an der „Maxe“ alles wie am Schnürchen gelaufen. „Wir sind froh, dass die Schule endlich ein neues Dach hat.“ Apropos Nullkommanichts Lärmbelästigungen: „Auch deshalb verständigen wir uns über diverse Zeichen und nicht über laute Zurufe“, meint der Fachmann.