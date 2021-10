„Da blutet das Herz“ - In Purzien wird Sanierung des Waldes gesprochen - Dabei gibt es auch gute Nachrichten

Purzien/MZ - „Sie waren fleißig“, bestätigt Philipp Nahrstedt Waldbesitzern. Der Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg würdigt Leistungen der Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) „Haidchen“ Purzien. Viel sei in den vergangenen, für Waldbesitzer so schwierigen Jahren erreicht worden, stellt er am Schlusspunkt der Exkursion am Naherholungsobjekt an der Rieke in Premsendorf fest und dankt für das Engagement in der „vorbildlichen Forstbetriebsgemeinschaft“.

Davor haben sich rund 60 Frauen und Männer unter der Führung von Revierförsterin Heike Hinz, die diese FBG betreut, zu einer Exkursion ins Umland aufgemacht. Arne Wachsmann, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft, erklärt, dass es diesmal nicht vordergründig um die Schäden im Wald gehe, die kenne jeder Besitzer inzwischen zur Genüge. Arbeiten nach dem Holzeinschlag sollen erläutert und den Teilnehmern Entwicklungen gezeigt und Anregungen für den Umgang mit ihren Flächen vermittelt werden.

Vor 100 Jahren angelegt

Vom Ausgangspunkt, dem Bürgerzentrum in Purzien, an dem die Anmeldung erfolgt, geht es auf das Areal der einstigen Weihnachtsbaumplantage bei Purzien. Sie bestand einst neben der Bahnstrecke Annaburg-Jessen. Immerhin 16 Hektar war sie groß. Bereits seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts soll sie existiert haben, informiert Joachim Lehmann, einstiger Bürgermeister von Purzien. In den 60er Jahren sei sie von der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) übernommen worden.

1978 drohte ihr das Aus, die LPG wollte sie roden und daraus Acker machen, doch die Gemeindevertretung habe sich dagegen gewehrt, berichtet Joachim Lehmann. Schließlich übernahm der Staatliche Forstwirtschaftsbetrieb mit Sitz in Annaburg die Plantage. Heike Hinz kann sich noch daran erinnern, wie sie selbst hier Weihnachtsbäume verkaufte. Doch das ist lange her. Nach der Wende wurden die Flächen wieder an die Waldbesitzer übergeben, 14 an der Zahl. Vor fünf, sechs Jahren seien die Fichten, von denen inzwischen nur noch einige wenige Exemplare stehen, braun geworden. Trockenheit und Schädlingsbefall waren dafür die Ursachen. Was soll werden?

Nur noch wenige Fichten sind auf der einstigen Weihnachtsbaumplantage bei Purzien stehen geblieben, doch auch sie sterben ab. Fotos: Grommisch

Da gab es eine günstige Fügung, erfahren die Exkursionsteilnehmer. Eine Straßenbaufirma suchte ein Areal für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Bauarbeiten. So werden die Kosten für das Aufforsten, die Zäunung und die Pflege in den ersten fünf Jahren übernommen. In der nächsten Zeit erfolge das Mulchen der Fläche, informiert Heike Hinz. Dann folgen Pflugstreifen für das Aufforsten. Da es sich um einen besseren Boden handele, können hier Eichen gemischt mit Hainbuchen gepflanzt werden. Der Waldrand könnte etwa mit Schlehen, Feldahorn und Rosen gestaltet werden, blickt sie voraus. Jutta Göttert, sie gehört zu den Waldbesitzern in diesem Bereich, bedankt sich für die Unterstützung und dass dies „so reibungslos geklappt hat. Allein wären wir nicht in der Lage gewesen, das zu stemmen“, sagt sie.

Kleine Kiefern gedeihen auf einer Fläche zwischen Purzien und Klossa. Der 85-jährige Kieferbestand war abgestorben. Am Rand blieben einige Nadelbäume stehen, die zum Zeitpunkt des Holzeinschlags noch gut aussahen. Doch auch sie geben inzwischen kein gutes Bild mehr ab. Ein langes Leben werden sie wohl nicht mehr haben. Eine Ursache ist vermutlich der über die Jahre deutlich gesunkene Grundwasserspiegel, sagt Heike Hinz. Die Altkiefern haben ihr Wurzelwachstum schon lange abgeschlossen und erreichen das Wasser nun nicht mehr. Im Frühjahr wurde die Fläche mit einjährigen Kiefern aufgeforstet, die gut stehen. Wichtig sei die Pflege der Flächen danach, damit ihr Wuchs nicht von Gras oder anderen Gewächsen behindert wird, erläutert sie.

Auf einer aufgeforsteten Fläche bei Klossa wachsen wieder Kiefern. Das Pflegen der Fläche ist erforderlich, damit sie nicht vergrast und die jungen Bäume nicht in ihrer Entwicklung behindert werden. Frank Grommisch

„Da blutet das Herz“

An der nächsten Station, in der Nähe von Kremitz, blutet ihr das Herz, wie sie feststellt. Im Jahr 2019 waren die geschädigten Bäume gefällt worden. Doch die Hoffnung, dass die damals noch grünen Bäume es überstehen, haben sich nicht erfüllt. Nach der Durchforstung sei sie stolz auf das Waldbild gewesen, „doch jetzt sieht es katastrophal aus“. Zu den Konsequenzen werde gehören, dass der Bereich erneut durchforstet werden müsse, per Harvester. Sie hofft, dass kein großer Kahlschlag erforderlich sein muss. Den möchte sie möglichst verhindern. Nach den derzeitigen Regelungen hätten Waldbesitzer fünf Jahre Zeit, um danach aufzuforsten. Aber besser sei, das in drei Jahren zu erledigen. Das sei günstiger. Hinweise gibt es zu Arbeiten im Wald, die nicht selten schwer und gefährlich sind. Sie erwähnt, dass möglichst nicht allein im Wald gearbeitet wird, auf die Schutzausrüstung zu achten ist, ein Erste-Hilfe-Paket immer dabei sein sollte. Zudem müssten sich Waldbesitzer über den Rettungspunkt in ihrer Nähe informieren, um im Notfall gegenüber der Leitstelle entsprechende Angaben machen zu können.

Ein anderes Bild bietet sich bei Premsendorf. Auf einer Fläche sind die vertrockneten und befallenen Kiefern beräumt. Robinien haben sich dort von selbst entwickelt. „Da hat er Glück“, sagt die Revierförsterin in Richtung des Waldbesitzers. Sie empfiehlt, hier und da noch Douglasien zu setzen und sie mit einem Schutz vor Wild zu versehen.

233 Mitglieder gehören der Forstbetriebsgemeinschaft an. Sie ziehen alle an einem Strang, würdigt Philipp Nahrstedt. Man sehe das an den Aufforstungen. Er sei sehr froh, dass so eine tolle Arbeit geleistet wird. Und sie werde weiter erforderlich sein, denn auch in den folgenden Jahren seien Wälder zu sanieren, Holz einzuschlagen, aufzuforsten und zu pflegen. Der Leiter des Betreuungsforstamtes erwähnt, dass die Waldbesitzer, wenn sie Fragen haben, sich jederzeit an die Förster wenden können. Und er gibt noch einen Tipp. Wer seinen Wald verkaufen wolle, der sollte sich möglichst einen Käufer suchen, „der auch im Wald etwas machen will“.