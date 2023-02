Carport in Jessen in Flammen

Jessen/MZ - Zunächst war ein Hausbrand befürchtet worden, doch das bestätigte sich zum Glück nicht. Im Bereich eines Carports auf einem Grundstück an der Arnsdorfer Reihe in Jessen war am Freitag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren waren 15.43 alarmiert worden.